Pogba: Zwei England-Klubs melden sich

Paul Pogbas Vertragssituation weckt auch das Interesse von Mannschaften aus der Premier League. ‚Sky Sport‘ berichtet, dass zwei namentlich nicht genannte Teams aus Englands Beletage bereits Kontakt zum Umfeld des Weltmeisters aufgenommen haben. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei Manchester United läuft zum Saisonende aus. Er wäre dann ablösefrei.

Schon länger bekannt ist das Interesse mehrerer internationaler Größen am Franzosen, darunter Real Madrid, Juventus Turin und Paris St. Germain. Bisher gab es aber wohl noch keine Angebote an Pogba. Der 29-Jährige selbst schließt einen Verbleib bei den Red Devils nicht kategorisch aus. Eine Verlängerung dürfte aber vor allem mit dem neuen Cheftrainer zusammenhängen, den man im Old Trafford derzeit sucht.