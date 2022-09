Bayer 04: Engländer weiter an Diaby dran

Das Interesse aus der englischen Premier League an Moussa Diaby von Bayer Leverkusen ist nicht abgerissen. Wie der Journalist Graeme Bailey berichtet, waren beim 2:0-Sieg der Werkself über Atlético Madrid in der Champions League Scouts der Klubs FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City und Newcastle United anwesend, um den 23-Jährigen zu beobachten.

Bereits in der abgelaufenen Transferperiode war Diaby mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht worden. Allen voran die Magpies zeigten Interesse am Flügelflitzer, der sich letztendlich aber für einen Verbleib in Leverkusen entschied. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2025.