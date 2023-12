Vier Verletzte und wirre Kritik: Dortmunds Abend zum Vergessen

Ja, der VfB Stuttgart spielt in dieser Saison den Fußball einer Spitzenmannschaft. Und dennoch: Es war das Duell Fast-Absteiger gegen Fast-Meister aus der Vorsaison, das nun völlig verdient mit 2:0 an die Schwaben ging.

Besonders erschreckend: Borussia Dortmund schied am Mittwochabend gefühlt wehrlos aus dem DFB-Pokal aus, der wieder einmal starke Keeper Gregor Kobel bewahrte den BVB vor einer kompletten Demontage und in der Nachspielzeit wurde der stolze Ruhrpottklub dann mit Passstafetten sogar vorgeführt. Edin Terzic hatte den zweitteuersten Kader der Liga zum zweiten Mal in Folge spielen lassen wie einen klaren Außenseiter: Defensiv, destruktiv und auf Konter.

Vorbild VfB

Der Trainer muss sich fragen, warum das nötig ist. Warum er es nicht schafft, der Mannschaft eine klare Idee im Ballbesitz zu geben wie sein Gegenüber Sebastian Hoeneß es mit dem VfB gemacht hat. Mauern und dann 2:0 verlieren – dafür braucht man keine Spieler einsetzen, die zusammen rund 235 Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Emre Can schimpfe anschließend am ‚ZDF‘-Mikrofon: „Wir sind in den Zweikämpfen nicht stark genug gewesen, und fußballerisch war es eine Katastrophe, das muss man ehrlich sagen. Da stimmt irgendwas nicht.“ Ob das eine Frage der Einstellung sei, fragte Reporter Boris Büchler nach. Der BVB-Kapitän verneinte erst, um dann doch zum dem Schluss zu kommen: „Wir müssen einfach mehr wollen.“ Ein ziemlich wirre Generalkritik.

Transfers und Verletzungssorgen

Zu allem Überfluss verlor Dortmund gestern Abend nicht nur eine große Titelchance und den Glauben an die eigene Stärke, sondern auch noch gleich vier Spieler. Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Marcel Sabitzer und Salih Özcan mussten allesamt vorzeitig vom Feld. Bei allen wird im Laufe des Tages mit (vorläufigen) Befunden gerechnet.

Möglich, dass der BVB im Winter mit Transfers auf die spielerische Talfahrt reagiert. Passenderweise kursieren nun Gerüchte um eine Rückkehr des womöglich kreativsten Dortmunders der vergangenen Jahre: Jadon Sancho (23/Manchester United) könnte im Tausch gegen Donyell Malen (24) den Weg zurück zum BVB finden. Zudem beschäftigt sich Schwarz-Gelb mit der Verpflichtung eines neuen Außenverteidigers.