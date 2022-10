BVB: Nächster Anlauf bei Bensebaini

Die Außenverteidigung ist die Achillesferse im Kader von Borussia Dortmund, das sehen inzwischen auch die Klubverantwortlichen so. Links offenbart Platzhirsch Raphaël Guerreiro (28) immer wieder Schwächen in der Defensive, sportlich kein Faktor und längst auf dem Abstellgleis ist 25-Millionen-Flop Nico Schulz (29).

Da verwundert es nicht, dass die BVB-Bosse eine Korrektur im Januar planen. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge haben die Dortmunder die Fährte zu Ramy Bensebaini wieder aufgenommen und „das Werben intensiviert“.

Schon im Sommer war der Revierklub am athletischen Algerier von Borussia Mönchengladbach dran und führte nach FT-Infos Verhandlungen mit der Spielerseite. Ein Transfer kam letztlich nicht zustande. Jetzt, wenige Monate vor Bensebainis Vertragsende in Gladbach, treten die Schwarz-Gelben erneut auf den Plan und arbeiten an einem Winterwechsel.

Stolzer Preis & starke Konkurrenz

Trotz der überschaubaren Vertragsrestlaufzeit pocht die Gladbacher Borussia aber noch immer auf eine zweistellige Millionen-Ablöse. Ab zwölf Millionen Euro soll man laut ‚Ruhr Nachrichten‘ im Rheinland gesprächsbereit sein. Es bleibt abzuwarten, ob der BVB in diese Region vorstoßen will.

Klar ist, dass die Gladbacher bei Bensebaini unter einem gewissen Verkaufsdruck stehen. Möglich aber auch, dass ein anderer Klub die gewünschte Ablöse überweist. Vor allem in Italien hat der 27-Jährige einen Markt, soll auf dem Zettel der Mailänder Klubs Inter und AC sowie von Juventus Turin stehen. Daneben wird auch dem Ligue 1-Riesen Paris St. Germain Interesse nachgesagt. Starke Konkurrenz für Schwarz-Gelb also.