Trotz Einigung: Kolo Muani lässt Freiburg abblitzen

Der SC Freiburg ist auf den letzten Metern bei der Verpflichtung von Randal Kolo Muani gescheitert. Laut ‚RMC Sport‘ hatte sich der Bundesligist mit dem FC Nantes auf eine Ablöse von neun Millionen Euro geeinigt, um den 23-jährigen Angreifer noch diesen Winter zu verpflichten. Im Sommer läuft der Vertrag des Offensivspielers aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch dem Bericht zufolge war Kolo Muani selbst nicht mit dem Wechsel einverstanden und lehnte die Offerte ab. Dem monegassischen Radiosender zufolge präferiert der Franzose nach wie vor einen ablösefreien Transfer im Sommer.

Tendenz Frankfurt

Kolo Muani könnte, wie von FT bereits berichtet, zu Eintracht Frankfurt wechseln. Mit den Hessen ist sich der Mittelstürmer grundsätzlich einig, unterschrieben ist bisher jedoch noch nichts. Auch der AC Mailand und der FC Liverpool haben ihre Fühler ausgestreckt, darüber hinaus wurde der französische U21-Nationalspieler auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison kommt der 1,87 Meter große Rechtsfuß auf sieben Treffer und drei Assists in 18 Ligaspielen.