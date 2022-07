De Ligt-Ersatz: Juve vor Bremer-Deal

Juventus Turin ist im Werben um Abwehrmann Bremer (25) ein entscheidender Schritt gelungen. Nach Informationen der Redaktion von Transfer-Experte Gianluca Di Marzio haben sich die Alte Dame und Lokalrivale FC Turin auf eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro plus sieben weitere Millionen an Prämien verständigt. Ligakonkurrent Inter Mailand mischte lange im Rennen um den bulligen Brasilianer mit, geht somit aber wohl leer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Branchenkenner Fabrizio Romano liefert die Zahlen zum künftigen Vertragswerk: Nach dessen Bericht bietet Juventus Bremer fünf Millionen Euro jährlich. Der Innenverteidiger soll mit einem Fünfjahresvertrag langfristig an Juve gebunden werden. Aktuell verweilt der Agent des Defensivakteurs in Turin, um finale Details zu klären. Bremer schloss sich 2018 dem FC Turin an, kam für rund sechs Millionen Euro zum Klub aus dem Piemont.