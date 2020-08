Köln sucht Polyvalenz: Fällt die Wahl auf Mamba?

„Wir wollen versuchen, Spieler zu holen, die möglichst flexibel einsetzbar sind. Das ist ein Anforderungsprofil.“ Beim 1. FC Köln herrscht laut Manager Horst Heldt Einigkeit darüber, dass in diesem Sommer lieber mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden sollen.

Das ist mit Blick auf coronabedingte Einsparungen sicherlich eine sinnvolle Herangehensweise. Unter anderem besteht Interesse an Robin Hack (21) vom 1. FC Nürnberg, wie Heldt am Wochenende bestätigte. Darüber hinaus nennt der ‚kicker‘ Streli Mamba als Kandidaten.

Auch der 26-jährige Offensivspieler vom SC Paderborn ist vielseitig. In der Bundesliga-Saison der Ostwestfalen überzeugte Mamba nicht nur in der Sturmmitte, sondern auch auf den Flügeln. Zudem bringt der Rechtsfuß enorme Geschwindigkeit mit, eignet sich also hervorragend als Konterspieler.

Kampf um Uth

Bei einem anderen Angreifer, die in der vergangenen Saison für die Kölner wirbelte, ist derzeit vieles offen. Über die mögliche Festverpflichtung von Mark Uth sagt Markus Gisdol im ‚kicker‘-Interview: „Es ist kein Geheimnis, dass wir mit ihm sehr glücklich waren und er mit uns. Aber wir müssen das aktuelle Geschäft berücksichtigen, und da ist es nicht so einfach, Lösungen zu finden. Trotzdem arbeiten wir alle weiter daran.“

Die ursprünglich auf zehn Millionen Euro festgesetzte Kaufoption haben die Kölner bewusst verstreichen lassen. Nun hofft man auf einen deutlich niedrigeren Preis oder eine weitere Leihe. Auf Schalker Seite denkt man allerdings darüber nach, Uth nach dessen starken Leistungen in Köln eine weitere Chance einzuräumen. Der Spieler selbst würde am liebsten beim FC bleiben.

