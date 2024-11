Transferzeugnis Bayern München: Ein Glücksgriff und großes Verletzungspech

Michael Olise - Note 1

Satte 53 Millionen Euro überwiesen die Münchner im Sommer für Michael Olise an Crystal Palace. Der 22-Jährige entpuppte sich als die gewünschte Sofortverstärkung und stellt auch mit Blick in die Zukunft eine starke Investition dar. Beim Rekordmeister setzte sich der technisch versierte Flügelspieler in einer für ihn neuen Liga gegen namhafte Konkurrenz wie Thomas Müller, Kingsley Coman und Leroy Sané durch und sicherte sich sogleich seinen Platz auf dem rechten Flügel. Nach wettbewerbsübergreifend 14 Spielen steht der Linksfuß bei sieben Toren und vier Vorlagen. Auch in seinem Heimatland sorgen Olises Leistungen für Aufsehen. Im September dieses Jahres feierte er sein Debüt für Frankreich, im Oktober folgte die nächste Nominierung.

Unter der Anzeige geht's weiter

João Palhinha - Note 3,5

Mit einem Jahr Verspätung wechselte João Palhinha vom FC Fulham an die Säbener Straße. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte Sportvorstand Max Eberl versucht, den 29-Jährigen aus London loszueisen, erst in diesem Sommer gelang der Coup. 51 Millionen Euro ließ sich der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers kosten, der Start in einem neuen Land und einer neuen Liga verlief für Palhinha allerdings holprig. Zu Saisonbeginn musste sich der 33-fache portugiesische Nationalspieler oftmals mit einem Bankplatz begnügen, da am spielstarken Mittelfeld-Duo aus Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic kein Vorbeikommen war. Zuletzt konnte Palhinha seine Einsatzzeiten deutlich steigern, vor allem, weil sich Pavlovic einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Als Abräumer neben Kimmich zeigt die Formkurve des gebürtigen Lissabonners nach oben, noch bleibt er jedoch hinter den großen Erwartungen zurück.

Hiroki Ito - keine Bewertung

Noch keine Möglichkeit, den Erwartungen gerecht zu werden, hatte Hiroki Ito. Der 23-Millionen-Neuzugang vom VfB Stuttgart zog sich in einem Testspiel Ende Juli einen Mittelfußbruch zu und fällt seither aus. Zuletzt war Ito bereits wieder in der Lage, auf dem Platz zu trainieren, doch kürzlich erlitt der japanische Nationalspieler einen Rückschlag und musste erneut am verletzten Mittelfuß operiert werden, sodass sich seine Rückkehr noch weiter verzögert. In München ist der 25-Jährige in Zukunft für die Innenverteidigung und die linke Abwehrseite eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vincent Kompany - Note 2,5

Auch auf der Trainerbank gab es im Sommer einen Neuzugang. Vincent Kompany wurde zum neuen Chefcoach an der Säbener Straße ernannt. Obwohl der ehemalige Innenverteidiger als Übungsleiter einer Topmannschaft gänzlich unerfahren ist, kann sich seine bisherige Bilanz sehen lassen. In der Bundesliga ist Bayern ungeschlagen (neun Siege, zwei Remis) und im Pokal souverän ins Achtelfinale eingezogen. Einzig und allein in der Champions League hakte es mit zwei Niederlagen noch ein wenig, am gestrigen Mittwoch fuhr man gegen Benfica (1:0) aber den zweiten Dreier ein. Ein weiterer Pluspunkt, der nach so kurzer Zeit schon klar für den Belgier spricht: Seine Handschrift ist deutlich zu erkennen, der Rekordmeister spielt offensiver und dominanter als in den vergangenen Spielzeiten.

Weitere Transferzeugnisse

Transferzeugnis Manchester United

Transferzeugnis FC Chelsea

Transferzeugnis SSC Neapel

Transferzeugnis Atlético Madrid

Transferzeugnis Real Madrid

Transferzeugnis Manchester City

Transferzeugnis FC Barcelona

Transferzeugnis FC Arsenal

Transferzeugnis Paris St. Germain

Transferzeugnis Borussia Dortmund