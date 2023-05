Rakitic spricht über Karriereende

Ivan Rakitic hat sich zu einem möglichen Karriereende geäußert. Gegenüber ‚Relevo‘ sagt der Kroate: „So lange ich das Gefühl habe, dass ich helfen und eine wichtige Rolle spielen kann, möchte ich spielen. […] Im Moment fühle ich mich sehr gut, sehr stark, sehr wettbewerbsfähig und vor allem wichtig innerhalb der Mannschaft. […] Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft mich in der Umkleidekabine, auf den Reisen, auf dem Spielfeld und bei allem anderen braucht. Solange das der Fall ist, hoffe ich, dass ich meinen Vertrag verlängern und länger hier bleiben kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch wenn ein Karriereende für den 35-Jährigen aktuell noch nicht in Frage kommt, beschäftigt er sich bereits fleißig mit seiner Zukunft: „Ich habe bei der UEFA Sportmanagement studiert und bereite mich in diesem Sinne vor. Wenn der Tag kommt, möchte ich bereit sein. Ich habe mich auch beim kroatischen Verband für die Trainerlizenz angemeldet und bereite alles vor. […] Ich verstehe auch, dass ich nicht mehr 25 bin und mich allmählich um andere Dinge kümmern muss, aber […] ich bin überzeugt, dass ich noch etwas Zeit habe.“ Derzeit ist der ehemalige Schalker für die Sevillistas jedenfalls unentbehrlich. In der laufenden Spielzeit stand der Rechtsfuß für die Spanier 44 Mal auf dem Rasen. Vertraglich ist er an Sevilla noch bis zum Sommer 2024 gebunden.

Lese-Tipp

Real will „sensationellen Doppelschlag“ | Pulisic in die Türkei?