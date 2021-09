Mittelstürmer-Talent: Pepi auf dem Bayern-Zettel

Der FC Bayern verfolgt die Entwicklung von Ricardo Pepi. Der Journalist und MLS-Experte Jaime Ojeda berichtet, dass die Münchner neben dem AC Florenz und drei weiteren italienischen Team zu den Interessenten für den 18-jährigen Mittelstürmer vom FC Dallas gehören.

Besonders interessant: Die Bayern pflegen eine Kooperation mit den Texanern. Mit fünf Teamkollegen war Pepi im Januar bereits als Gastspieler in Münchner Nachwuchsmannschaften unterwegs. Scheint ganz so, als konnte der Angreifer Eindruck hinterlassen.

Das schafft er unterdessen auch in der nordamerikanischen Profiliga MLS. In 23 Spielen der laufenden Saison gelangen Pepi zwölf Tore. Das wiederum brachte dem 1,85 Meter-Mann im September neben der Berufung ins MLS-Allstar-Team auch die erste Nominierung für die US-Nationalmannschaft ein. Beim 4:1-Sieg in Honduras gelangen Pepi dann gleich ein Tor und zwei Vorlagen.