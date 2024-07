Verstärkung auf der Sechs: HSV holt Elfadli

Daniel Elfadli ist neuer Spieler des Hamburger SV. Wie die Rothosen offiziell verkünden, kommt der 27-Jährige von Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg in die Hansestadt. Da Elfadli in Magdeburg noch bis 2025 unter Vertrag stand, müssen die Hamburger eine Ablösesumme für den libyschen Nationalspieler zahlen.

Elfadli ist an der Elbe kein Unbekannter, bereits im vergangenen Sommer bemühten sich die Hamburger um den Defensivspezialisten, allerdings konnte man sich in Sachen Ablöse nicht einigen. In der Liga zählt Elfaldi zu den zweikampfstärksten Mittelfeldspielern. Der Rechtsfuß freut sich auf seine neue Aufgabe beim HSV: „Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Ich kenne den HSV natürlich, seit ich als kleiner Junge mit dem Fußball angefangen habe und freue mich, jetzt ein Teil dieses Klubs zu sein. Ich hätte es mir letztes Jahr schon gewünscht, doch wir haben den Kontakt nie abreißen lassen und umso glücklicher bin ich, jetzt hier beim HSV zu sein und gleich loslegen zu können.“

Direktor Profifußball Claus Costa erklärt: „Wir haben Daniel schon länger auf dem Radar und sind sehr froh, dass es nun mit dem Transfer geklappt hat, denn mit seiner Verpflichtung erhöhen wir die Qualität unseres Kaders im defensiven Mittelfeld. Daniel verfügt über ein gutes Tempo, Zweikampfstärke sowie taktisches Verständnis und erweitert durch seine Vielseitigkeit die Flexibilität in unserer Defensive.“