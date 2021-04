S04: Neue Chance für Mustafi?

Der zuletzt beim FC Schalke aussortierte Shkodran Mustafi könnte im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15:30 Uhr) eine neue Chance erhalten. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Trainer Dimitrios Grammozis: „Ich finde, dass der Musti eine super Reaktion gezeigt hat. Er hat sehr fleißig trainiert, hat wirklich alles gegeben im Training.“

Und weiter: „Von daher bin ich, was seine Reaktion auf die Kadernominierung letztes Wochenende angeht, sehr zufrieden.“ Mustafi war aus Leistungsgründen am vergangenen Spieltag nicht von Grammozis in den Kader berufen worden. Gegen Bayer Leverkusen setzte es jedoch auch ohne den 28-jährigen Innenverteidiger eine 1:2-Niederlage.