DFB-Abschied? Der Stand bei Wagner

Dass Sandro Wagner der deutschen Nationalmannschaft bis zur WM 2026 erhalten bleibt, ist durchaus fraglich. Der Co von Bundestrainer Julian Nagelsmann will laut ‚Sky‘ auf jeden Fall bis Jahresende Teil des DFB-Teams bleiben. Danach scheint ein Abschied möglich. Schon länger ist bekannt, dass dem ehemaligen Stürmer Anfragen aus der Bundesliga vorliegen.

Bei der Nationalmannschaft hat Wagner in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich an Standing gewonnen – Kritiken seiner Arbeit fallen durchweg positiv aus. Gut möglich, dass es für den 36-Jährigen in absehbarer Zeit als Cheftrainer im deutschen Oberhaus weitergeht. Einen Ausstieg aus dem bis 2026 datierten Vertrag würde der DFB voraussichtlich möglich machen.