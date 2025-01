Selke macht dem HSV Hoffnung

Davie Selke hat sich erstmals zu seiner offenen Zukunft beim Hamburger SV geäußert. Über die laufenden Vertragsgespräche mit den Hanseaten sagt der Angreifer gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘: „Ich kann sagen, dass ich mich sehr wohlfühle und mir einen Weg beim HSV in den kommenden Jahren absolut vorstellen kann. Es ist ein besonderer Verein und es ehrt mich, dieses Trikot tragen zu dürfen.“ Worte, die hinsichtlich eines Verbleibs hoffnungsvoll stimmen. Stand jetzt verlängert sich Selkes zum Saisonende auslaufender Kontrakt nur bei einem Aufstieg der Hamburger.

Die Rothosen wollen den 29-Jährigen auch unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit binden. Mit zehn Treffern in 17 Ligaspielen hat sich Selke nicht nur als guter Transfer, sondern auch als perfekter Ersatz für den längerfristig verletzten Toptorjäger Robert Glatzel (30) erwiesen. Ob Selke im Zweifelsfall noch ein weiteres Jahr beim HSV in Liga zwei verbringen will, lässt er offen und sagt: „Natürlich ist es mein Ziel, in der ersten Liga zu spielen. Ich will wie der HSV zurück in die Bundesliga. Da habe ich fast meine gesamte Karriere verbracht.“