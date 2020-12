Nationalteam: Musiala sagt Nigeria ab

Jamal Musiala hat offenbar ein mögliches Nationalteam ausgeschlossen. „Der Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft (Gernot Rohr, Anm. d. Red.) hat seine Kontakte zum FC Bayern genutzt und sich mit ihm getroffen. Die Entscheidung fällt aber zwischen Deutschland und England. Er hat bereits mit den Offiziellen der beiden Nationen gesprochen“, bestätigt der Berater des 17-Jährigen gegenüber dem Onlineportal ‚owngoalnigeria.com‘.

Der in Stuttgart geborene Offensivspieler besitzt neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft. In der Jugend lief er hauptsächlich für die Junioren-Nationalmannschaft der Three Lions auf, sammelte aber auch zwei Länderspiele für die deutschen U16. Wie die ‚Sport Bild‘ unlängst aus dem Umfeld des Bayern-Shootingstars erfuhr, spielt eine entscheidende Rolle, welche A-Nationalmannschaft Musiala als erstes einlädt.