Der 10. Spieltag: Moukoko schnellster Sprinter | Kramer in ungewohnter Rolle

BVB geht die Luft aus

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie sehr Erling Haaland dem BVB fehlt, wurde in der ersten Hälfte gegen Eintracht Frankfurt offensichtlich. Die Hessen stellten sich auf den spielerischen Ansatz der Borussia durch Mittelstürmer Julian Brandt gut ein und hielten mit Härte dagegen. Durch die Einwechslung von Youssoufa Moukoko zur Pause ging ein spürbarer Ruck durch die Mannschaft, mehr als ein 1:1 war aber nicht drin. Sollten die Bayern gleich gegen Leipzig gewinnen, wäre der Rekordmeister bereits sechs Punkte enteilt. RB könnte seinerseits mit einem Sieg vier Punkte zwischen sich und den BVB bringen.

Moukoko schnellster Sprinter

Ein Tor war dem Wunderstürmer nicht vergönnt. Dennoch hinterließ der 16-Jährige mehr als nur eine Duftmarke. Mit fast 35 km/h war der Stürmer zudem der schnellste Sprinter des Spiels.

Kramer als Innenverteidiger

Auch Borussia Mönchengladbach gehört zu den Teams, die mit vielen Verletzungsausfällen zu kämpfen haben. Als Resultat daraus fand sich Christoph Kramer heute gegen den SC Freiburg als Innenverteidiger wieder. Nicht ohne Folgen: Zwei Treffer musste die zusammengewürfelte Fohlen-Defensive beim Unentschieden im Schwarzwald hinnehmen.

Arminia gelingt Befreiungsschlag

Die Ostwestfalen können doch noch gewinnen. Nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge fährt die Arminia endlich wieder einen Dreier ein, musste am Ende aber zittern. Beim ersten Treffer und Bundesliga-Debüt-Tor von Manuel Prietl war zudem das Glück mit im Bunde, dass der Schuss durch Alexander Hack unhaltbar abgefälscht wurde. Das zweite Tor von Ritsu Doan war hingegen überragend gemacht vom Japaner. Der 2:1-Anschlusstreffer von Kevin Stöger brachte nochmal Spannung in die Partie.

Thielmann-Debüttor | Duda macht sich Geburtstagsgeschenk

Und auch die Klub-Annalen des 1. FC Köln werden um einen weiteren Bundesliga-Torschützen ergänzt. Gegen den VfL Wolfsburg besorgte das 18-jährige Eigengewächs Jan Thielmann die 1:0-Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Maximilian Arnold besorgte Ondrej Duda an seinem Geburtstag die erneute Führung. Mehr als ein Punkt war nach dem Weghort-Ausgleich aber nicht drin.

Die Ergebnisse