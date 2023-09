M’gladbach: Reitz über seine Verlängerung

Rocco Reitz freut sich über seine Verlängerung bei Borussia Mönchengladbach. „Die Verlängerung bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich habe lange darauf hingearbeitet, weil ich wusste, dass mein alter Vertrag 2024 ausläuft. Ich hatte immer das Ziel, hier noch weiter spielen zu dürfen – dieser Wunsch wurde mir jetzt erfüllt“, so der 21-Jährige gegenüber der ‚Bild‘. Am gestrigen Mittwoch verlängerte Reitz seinen Vertrag bis 2026.

Jetzt hat der Mittelfeldspieler klare Ziele: „Man muss sich immer Ziele setzen, auch greifbare Ziele. Ich versuche, in dieser Saison so viele Spiele von Anfang an zu machen, wie es möglich ist. Das nächste greifbare Ziel ist es, fester Bestandteil der Mannschaft zu werden, wenn nicht sogar der ersten Elf. So viel wie möglich dem Team helfen, wenn der Trainer dich braucht.” Reitz stand in dieser Saison schon viermal in der Bundesliga auf dem Platz, zweimal von Beginn an.