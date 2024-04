Maatsen lässt aufhorchen: Hoffnung auf BVB-Verbleib?

Ian Maatsen entpuppte sich für Borussia Dortmund als Sofortverstärkung. Im Winter wurde der Linksverteidiger auf Leihbasis vom FC Chelsea an Bord geholt. Mittlerweile ist er nicht mehr aus der Startelf von Edin Terzic wegzudenken.

Es ist kein Geheimnis, dass der BVB den Linksfuß gerne langfristig im Signal Iduna Park halten würde. Allerdings konnte mit den Blues keine Kaufoption ausgehandelt werden. Stattdessen ist in dem bis 2026 gültigen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert, die sich auf rund 35 Millionen Euro belaufen soll.

Mit Blick auf andere Kaderbaustellen – unter anderem soll der von Manchester United ausgeliehene Jadon Sancho (24) auch in der kommenden Saison noch für die Borussia auflaufen – wird Maatsens Verpflichtung finanziell also kaum zu bewerkstelligen sein. Oder?

„Bundesliga gute Möglichkeit“

Im Interview mit den vereinsnahen ‚Ruhr Nachrichten‘ lässt der flinke Abwehrspieler jedenfalls durchblicken, dass er sich einen Dortmund-Verbleib durchaus vorstellen kann: „Es ist nicht einfach, hier Spiele zu gewinnen. Ich glaube, die Bundesliga bietet dir gute Möglichkeiten, um dein Talent und deine Qualität zu zeigen und dich weiterzuentwickeln.“

In der Premier League sei „das Tempo vielleicht noch ein wenig höher“, fährt Maatsen fort, „du hast mehr Spiele und entsprechend weniger Zeit, zu regenerieren. Aber auch in der Bundesliga musst du immer ans Limit gehen.“ Seit seiner Deutschland-Ankunft kam der niederländische U-Nationalspieler, der noch auf sein Debüt für die Elftal wartet, in allen 13 möglichen Partien von Beginn an zum Einsatz (drei Scorerpunkte).

„Ich spüre das Vertrauen des Trainers und meiner Mitspieler – und auch das unserer Fans. Das hat mein Selbstvertrauen nochmal ein bisschen mehr gestärkt“, so Maatsen. Unzufriedenheit klingt auf jeden Fall anders. Und der Fall João Cancelo zeigt, dass Klubs auch auf die Vorlieben eines Spielers Rücksicht nehmen können.

Maatsen schmeichelt dem BVB

Fakt ist, dass es bis zum Ende der Saison Klarheit in der Angelegenheit geben wird. Maatsen selbst ist jedenfalls mehr als zufrieden, den Schritt nach Dortmund gemacht zu haben: „Ich kannte den BVB vorher schon gut, weil er ein großer Verein ist und zu den erfolgreichsten in Deutschland zählt. Ich habe mich sehr gefreut, als der Verein Intersse an mit gezeigt hat.“

Interesse an einer Zusammenarbeit mit Maatsen bekundet allerdings auch die Ligakonkurrenz. Berichten zufolge hat der FC Bayern die Fühler ausgestreckt und Maatsen als potenziellen Nachfolger Alphonso Davies (23) auserkoren. Den Kanadier zieht es im Falle der FCB-Trennung bekanntlich zu Real Madrid.