Bayern-Gerüchte um Maatsen | Oranje-Sorgen vor dem DFB-Duell

Wird Maatsen ein Bayer?

Seit Beginn seiner Leihe ist Ian Maatsen einer der Schlüsselspieler bei Borussia Dortmund, stand bislang in jeder Partie in der Startelf. Einen Spieler mit solcher Qualität will der BVB natürlich festverpflichten, doch die Chancen stehen schlecht, wie zuletzt zu hören war.

Ausgerechnet der FC Bayern will laut einem jüngsten Bericht daraus Kapital schlagen. Wie die französische ‚Sports Zone‘ berichtet, ist der 22-Jährige an der Säbener Straße eine der Prioritäten für die Linksverteidiger-Position. Plan A sei zwar nach wie vor Theo Hernández vom AC Mailand, sollte der Franzose aber nicht zu haben sein, könnte die Personalie Maatsen schnell heißer werden. Max Eberl soll bereits Kontakt zum Berater des Niederländers aufgenommen haben.

Oranje-Sorgen

Apropos Niederlande. Trotz eines jüngsten 4:0-Siegs gegen Schottland gibt es beim nächsten Gegner der DFB-Auswahl dicke Luft. Der Grund: Bondscoach Ronald Koeman zählte Toptalent Xavi Simons öffentlich an. „Er war einer der Spieler, die einfach den Ball viel zu oft verloren haben“, so der Trainer nach der Partie, „er macht es zu kompliziert. Er muss langsam verstehen, dass wir in den Niederlanden nicht davon profitieren, den Ball zu verlieren.“ Aua.

Einen Tag vor dem Duell mit der deutschen Elf ist deshalb die Situation rund um Oranje Thema Nummer eins in den Niederlanden. „Dilemmas“, fasst die Tageszeitung ‚Sportwereld‘ die Situation im Team zusammen, „Nationaltrainer Ronald Koeman hat vor der Europameisterschaft in Deutschland eine Menge Hausaufgaben zu erledigen.“ Unter anderem eben Simons zurück in die Spur zu bekommen. Das morgige Länderspiel ist also nicht nur für den DFB wichtig, um die Stimmung im Land vor der EM hochzuhalten.