Bericht: Cancelo legt sich auf Klub fest

João Cancelo gehört zu den spielstärksten Außenverteidigern der Welt. Beim FC Barcelona hat sich der Portugiese nach zuvor weniger glücklichen Jahren in München und Manchester wieder einen Stammplatz erkämpft. Stand jetzt geht es im Sommer aber zurück auf die Insel zu ManCity.

Dann nämlich endet das Leihgeschäft mit Barça. Seinen Aufenthalt im Camp Nou würde Cancelo jedoch gerne verlängern, obwohl ihm auch lukrative Offerten aus dem Ausland vorliegen. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, will der 29-Jährige „unbedingt“ weiter für Barcelona gegen den Ball treten. Lediglich eine Einigung zwischen den beiden Klubs steht Cancelos Wunsch also noch im Weg.

Leichter gesagt als getan, denn zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Übereinkunft noch nicht in Sicht. Während die Skyblues auf einen festen Transfer pochen, kommt für die klammen Spanier nur eine Ausdehnung der Leihe inklusive Kaufoption in Betracht. Jorge Mendes, der Berater des 51-fachen Nationalspielers, arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.

Trumpf für Barça

Sportdirektor Deco und Co. spielt es nun in die Karten, dass für Cancelo ausschließlich ein Barça-Verbleib in Frage kommt. In der Folge könnte der Deal trotz der unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf die Transfermodalitäten zeitnah abgeschlossen werden. Noch vor der Europameisterschaft, die am 14. Juni in München eröffnet wird, soll laut der ‚Sport‘ nach Möglichkeit alles klargemacht werden.