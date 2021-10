Ribéry bei Salernitana: Neue Rolle & Sonderlob vom Trainer

„Ich bin hier, um Geschichte zu schreiben.“ Gewohnt selbstbewusst gab sich Franck Ribéry nach dem wichtigen Auswärtserfolg (2:1) von US Salernitana gegen den FC Venedig am gestrigen Dienstag. Im zarten Alter von 38 führte der Ballkünstler den Serie A-Aufsteiger zum wiederholten Male als Kapitän aufs Feld und steuerte einen sehenswerten Assist zum Erfolg bei.

Kapitänsamt & Lobeshymnen vom Trainer

Laut einem Bericht der ‚Marca‘ wurde der Franzose auf ausdrücklichen Wunsch seiner Mannschaftskameraden vor dem siebten Spieltag als neuer Spielführer erwählt. Anschließend blühte der ehemalige Nationalspieler auf, ihm gelangen zwei Vorlagen in den vergangenen zwei Partien.

Trainer Stefano Colantuono nach dem gestrigen Spiel voll des Lobes: „In der zweiten Halbzeit habe ich eine motivierte Mannschaft auf dem Rasen gesehen, angetrieben von einem super Ribéry. Es gibt keine Worte für ihn. Wir sollten ihn klonen, denn er ist ein unglaublicher Spieler.“

Neue Position

Mittlerweile läuft Ribéry auf der Zehnerposition auf, die Spritzigkeit vergangener Tage fehlt dem Rechtsfuß naturgemäß. Dafür lenkt der Edeltechniker nun vom Zentrum aus die Offensive der Süditaliener. Für Salernitana kann Ribérys Formanstieg noch Gold wert sein. Nach neun Spieltagen steht der Klub auf dem vorletzten Rang der Tabelle und kämpft um den Klassenerhalt.

Ribéry selbst sagt: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Venezia geschlagen haben. Unsere Fans verdienen den Sieg. Ich habe diese Herausforderung Mitte September angenommen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich in einer guten körperlichen Verfassung befunden habe, aber jetzt fühle ich mich sehr gut.“

Mit einem baldigen Karriereende des nimmermüden Altstars ist derweil nicht zu rechnen. Vor seinem Wechsel zum AC Florenz im Jahr 2019 gab Ribéry an, bis zu seinem 40. Lebensjahr spielen zu wollen. Und so dürfen sich alle Anhänger von Salernitana trotz des auslaufenden Vertrags womöglich über die Saison hinaus an ihrem neuen Kapitän erfreuen.