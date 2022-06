Gaudino löst Vertrag in Sandhausen auf

Gianluca Gaudino wird nicht mehr im Trikot des SV Sandhausen auflaufen. Der 25-Jährige einigte sich mit seinem bisherigen Arbeitgeber auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit war der Mittelfeldspieler in der Hinrunde für den Zweitligisten aktiv, musste sich aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen aber mit lediglich sechs Einsätzen abfinden. In der Rückrunde ging Gaudino per Leihe zum SCR Altach nach Österreich, wo er zwei Assists in 14 Spielen beisteuerte.