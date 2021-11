Alaba vergleicht Real & Bayern

Im vergangenen Sommer wechselte David Alaba ablösefrei vom FC Bayern zu Real Madrid. Gegenüber dem ‚kicker‘ zieht der Österreicher nun einen ersten Vergleich zwischen beiden Klubs und den Ligen. „Über allem steht in beiden Klubs der Erfolg“, erklärt Alaba. Die Spielstile seien „anders“, dabei lägen die Unterschiede „im Detail“ und wären vor allem „vom jeweiligen Trainer und dessen Handschrift“ abhängig.

Welche Liga die stärkere ist, wollte der Nationalspieler nicht beantworten. Das sei „schwierig zu sagen“, so der 29-Jährige, die Ligen seien „anders“. In der Bundesliga „wird steiler und direkter nach vorne gespielt“, definiert der Linksfuß. Der Fokus in Spanien liege hingegen auf Ballbesitz, „auch bei den in der Tabelle weiter unten stehenden Teams“.