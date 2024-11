Verliert der DFB das nächste Juwel?

Der Deutsche Fußball-Bund muss sich womöglich um den Verbleib eines weiteres Toptalents sorgen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wirbt Ungarns Verband um Mittelfeldspieler Bence Dárdai (18) vom VfL Wolfsburg, der bislang 21 Mal für Deutschlands Juniorenteams auf dem Rasen stand.

Auch Bences Bruder Márton (22) wurde in Berlin geboren und lief in der Jugend für den DFB auf, ehe er im A-Bereich zu den Ungarn wechselte. Für die Magyaren spielte auch schon der älteste Dárdai-Bruder Palkó (25) sowie Vater Pál (48). Der DFB ringt aktuell mit Österreich um die Gunst von Paul Wanner (18). Bei Can Uzun (19) zog man gegen die Türkei den Kürzeren, Ibrahim Maza (18) entschied sich für Algerien.