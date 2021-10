Medien: Süle-Wechsel „wahrscheinlich“ – Topklubs fragen an

Ein Vereinswechsel von Niklas Süle ist offenbar ein konkreteres Thema denn je. Dass der Innenverteidiger, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft, den Rekordmeister ablösefrei verlassen wird, ist nach Informationen von ‚Sport1‘ „zum jetzigen Zeitpunkt […] wahrscheinlich“.

Der Grund: Süle habe Bedenken, dass nicht alle wichtigen Entscheidungsträger im Verein an einer Vertragsverlängerung interessiert sind. Julian Nagelsmann, der schon bei der TSG Hoffenheim mit Süle zusammengearbeitet hatte, dürfte nicht dazu zählen.

Anfragen aus England

Der Bayern-Trainer fand zuletzt lobende Worte für den Nationalspieler, setzt ihn meist in der Startelf ein. An Alternativen mangelt es dem 26-Jährigen allerdings nicht, laut ‚Sport1‘ fragten in den vergangenen Wochen einige Topklubs aus England bei Süle an.

Bei einer Verlängerung in München wolle die Abwehrkante in die Gehaltsklasse der Topverdiener vordringen, also mindestens zehn Millionen Euro brutto pro Saison kassieren. Als Süle-Ersatz steht DFB-Kollege Antonio Rüdiger (28, FC Chelsea) auf der Bayern-Liste.