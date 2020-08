Willian wird ein Gunner

Der Transferpoker um Willian ist beendet. Wie der FC Arsenal bekanntgibt, unterschreibt der 32-jährige Brasilianer einen Dreijahresvertrag. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag des Flügelspielers beim FC Chelsea ausgelaufen war.

„Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der für uns den Unterschied machen kann“, freut sich Mikel Arteta, „wir haben ihn in den vergangenen Monaten im Blick gehabt, denn wir hatten die klare Absicht, unser offensives Mittelfeld und die Flügel zu verstärken.“

Zuvor hatten sich die Blues monatelang um eine Verlängerung mit Willian bemüht. Letztendlich scheiterten die Verhandlungen wohl an der Laufzeit des angebotenen Arbeitspapiers. Den gewünschten längerfristigen Vertrag erhält er nun bei Arsenal.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe