Top10: Die teuersten Deals des Winters

1. Dusan Vlahovic

Der Torjäger verließ den AC Florenz und schloss sich seinem Wunschklub Juventus Turin an. Die Bianconeri dürfen sich glücklich schätzen, denn halb Europa jagte den 22-Jährigen. Billig war der Deal für Juve aber keineswegs. Die Ablöse soll bei rund 75 Millionen Euro liegen.

2. Ferran Torres

Auch der Rechtsaußen durfte sich in diesem Winter einen Traum erfüllen. Trotz bester Aussichten auf den Meistertitel mit Manchester City folgte der 21-jährige Torres dem Lockruf des FC Barcelona. Die Katalanen investierten ungeachtet der finanziell äußerst angespannten Lage satte 55 Millionen Euro.

3. Luis Díaz

Dieser Deal hatte sich nicht angebahnt, ging dann aber schnell und unkompliziert über die Bühne. Der FC Porto zögerte nicht lange, als der FC Liverpool eine Sockelablöse von 40 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro an möglichen Boni in Aussicht stellte. Der 25-jährige Díaz soll fortan die Offensivabteilung der Reds entlasten.

4. Bruno Guimarães

Zahlreiche Körbe musste Newcastle United einstecken, beim brasilianischen Mittelfeldspieler und Olympique Lyon wirkten die Geldscheine aber Wunder. 42 Millionen Euro plus acht Millionen Euro an potenziellen Boni überzeugten die Franzosen davon, den Leistungsträger im Winter ziehen zu lassen. Jetzt heißt es Abstiegskampf in England.

5. Lucas Digne

Nach einer starken Hinserie im Trikot des FC Everton wechselte der Franzose die Farben und schloss sich Aston Villa an. Der neue Arbeitgeber des 28-jährigen Linksverteidigers ließ sich diesen Deal 30 Millionen Euro kosten.

6. Chris Wood

Auch im Sturm legte Newcastle United nach, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden. Drei Treffer für den FC Burnley in der aktuellen Premier League-Saison veranlassten die Magpies dazu, 30 Millionen Euro für Wood in die Hand zu nehmen. Der Winter-Transfermarkt hat seine eigenen Preise.

7. Vitaliy Mykolenko

Das für Digne eingenommene Geld lassen die Toffees nicht auf der Bank liegen. Mit dem 22-jährigen Mykolenko kam der passende Nachfolger für die Position links hinten von Dynamo Kiew. Es flossen rund 23 Millionen Euro.

8. Yuri Alberto

Auch in der russischen Premier Liga gibt es eine neue Attraktion. Zenit St. Petersburg investierte 20 Millionen Euro, um den 20-jährigen Yuri Alberto von Internacional Porto Alegre zu verpflichten.

9. Rodrigo Bentancur

Den teuersten Deal des gestrigen Deadline Days fädelte Tottenham Hotspur ein. Der englische Topklub gab 19 Millionen Euro aus, um sein zentrales Mittelfeld mit dem 24-Jährigen Bentancur zu verstärken. Der Uruguayer soll Tanguy Ndombélé ersetzen, der bei Olympique Lyon anheuerte, um dort wiederum den Weggang von Bruno Guimarães aufzufangen.

10. Ricardo Pepi

Auch die Bundesliga reiht sich noch in die teuersten Deals des Winters ein. Ungewöhnlicherweise vertreten durch den FC Augsburg. Der holte mit dem 19-jährigen Pepi das wohl größte Sturmtalent der USA vom FC Dallas. 18 Millionen Euro plus Boni sind mit weitem Abstand der neue Vereinsrekord.