Barça: Haaland nur unter einer Bedingung

Will der FC Barcelona das Rennen um Erling Haaland gewinnen, muss in der Liga und auf dem Transfermarkt eine sportliche Aufholjagd gestartet werden. Laut der ‚Sport‘ kommt für den BVB-Stürmer ein Wechsel nach Katalonien nur in Frage, sofern Barça sich für die Champions League qualifiziert und den Kader aufrüstet. Der Rückstand auf die Königsklassen-Ränge beträgt für das achtplatzierte Barcelona fünf Punkte.

Kürzlich traf sich Vereinspräsident Joan Laporta mit Haaland-Berater Mino Raiola, um sich unter anderem auch über den 21-jährigen Norweger auszutauschen. Finanzieren wollen die Katalanen einen potenziellen Transfer mit Investmentfonds und Sponsorengeldern. Die Konkurrenz im Poker um Dortmunds Topstürmer könnte allerdings namhafter kaum sein. Eine Entscheidung hat Haaland noch nicht getroffen, laut Raiola besteht jedoch „eine große Chance, dass Erling diesen Sommer schon geht.“