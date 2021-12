„Haaland ist möglich“ | Danke Agüero

Katalanischer Traum lebt

Neben Real Madrid, Manchester City, Paris St. Germain und dem FC Bayern wird auch der FC Barcelona immer wieder als möglicher nächster Klub von Erling Haaland genannt. Bei einem Treffen mit Berater Mino Raiola haben die Blaugrana erst am Montag ihr Interesse untermauert. Bleibt die Frage, wie der ebenso stolze wie hochverschuldete Klub den Torjäger bezahlen will. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ würde ein Transfer aber nicht an den Finanzen scheitern. „Haaland ist möglich“ titelt das Blatt heute. Dies sei das Ergebnis der Unterredung mit Raiola. Wie das gehen soll? Sponsoren sollen den Deal ermöglichen.

Dybalas goldene Unterschrift

Die Seifenoper um die Vertragsverlängerung von Paulo Dybala könnte schon bald ein Ende haben. Eine Einigung zwischen Juventus Turin und dem Argentinier ist in greifbarer Nähe – und wird verdammt teuer. Die Schlagzeile im ‚Corriere dello Sport‘ lautet entsprechend: „Juve kauft Dybala“. Bis 2026 soll das neue Arbeitspapier laufen, die Kosten werden auf 90 Millionen Euro taxiert. Die zähen Verhandlungen haben sich für Dybala offenbar gelohnt.

Danke Sergio!

Für Landsmann Sergio Agüero steht dagegen ein trauriger Tag an. Wegen Herzproblemen muss der 33-Jährige seine Karriere beenden. Die offizielle Bekanntgabe soll am heutigen Mittwoch erfolgen. „Wie schön, dass du gespielt hast“ resümiert die ‚Marca‘ und damit ist vieles gesagt. 420 Tore erzielte Agüero für Independiente, Atlético Madrid, Manchester City, den FC Barcelona und die A-Nationalmannschaft. Ein Großer nimmt den Hut und auch FT sagt: Danke!