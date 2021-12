Haaland-Abschied: Raiola nennt vier Vereine

Im ersten Teil des ‚Sport1‘-Interviews blieb Mino Raiola eher allgemein und verriet, dass sie „seit zwei Jahren am Denken, Tun und Machen“ sind, wie sich die Karriere entwickeln wird. Man habe „klare Vorstellungen, wohin es mal für Erling gehen soll.“

„Große Chance, dass Erling diesen Sommer schon geht“

Im zweiten Teil wird der Starberater nun konkreter und macht wenig Hoffnung, dass der Norweger über den Sommer hinaus in Dortmund bleiben könnte: „Vielleicht diesen Sommer, vielleicht im Sommer danach. Es ist aber eine große Chance, dass Erling diesen Sommer schon geht. Wir werden sehen.“

Raiola begründet die Entwicklung mit dem Charakter seines 21-jährigen Klienten. Haaland gehe es „nur um Tore, Tore, Tore. Er will Tore schießen. Ich glaube, wenn er mal eine Freundin hat, denkt er auch im Bett nur an seine Tore.“ Der Stürmer sei ein Vollprofi, „der sich entwickeln will, der neue Herausforderungen sucht“.

Einen kleinen Spalt lässt Raiola zwar offen: „Es ist natürlich auch eine Frage der Alternative. Du wechselst nur, wenn du eine bessere Alternative hast.“ Gleichzeit weiß der Agent aber, dass es an Alternativen nicht mangelt. „Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City – das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann. Wir wussten alle damals beim Wechsel nach Dortmund, dass dieser Schritt kommen wird“, so Raiola.

„Die Dortmunder haben Eier!“

Eine erste Vorentscheidung soll im Winter fallen, wenn die Sondierungsgespräche anstehen. „Wir werden dem BVB sagen, was unsere Idee ist und der BVB wird uns seine Ideen mitteilen. Wir haben das immer so gemacht“, erklärt der 54-Jährige und verspricht: „Im Winter wird aber noch keine Entscheidung fallen.“

Auf seine Dortmunder Verhandlungspartner hält Raiola dabei allergrößte Stücke. Für den BVB wäre es „viel einfacher und vielleicht sogar besser gewesen, Erling im Sommer zu verkaufen“. Die Entscheidung, den Mittelstürmer zu halten, nötigt dem Berater „größten Respekt“ ab. Watzke, Zorc und Co. haben „nach dem Wohl des Vereins geschaut, nach den Fans, dem Team und dem Erfolg. Die Dortmunder haben Eier.“