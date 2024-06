BVB: Neues Torjäger-Talent im Visier

Borussia Dortmund zählt offenbar zum Interessentenkreis um Oghenetejiri Adejenughure. Der englische ‚Daily Express‘ berichtet, dass der BVB neben dem AC Mailand und Manchester United ein Auge auf den 17-jährigen Mittelstürmer geworfen hat.

Die Spur nach Manchester scheint aktuell die konkreteste, United soll erste Gespräche über einen möglichen Transfer geführt haben. Adejenughure steht derzeit noch bei RB Salzburg unter Vertrag, kommt dort für die U18 zum Einsatz.

Wie zuvor in der RB-U16 (15 Tore in 29 Spielen) beweist der 1,85 Meter große Rechtsfuß auch hier seine Treffsicherheit. 16 Tore erzielte Adejenughure in dieser Saison.

Im Trikot der österreichischen U17-Nationalmannschaft stehen zwölf Scorerpunkte (acht Tore, vier Assists) in ebenso vielen Einsätzen zu Buche. Auch Österreichs Bundestrainer Ralf Rangnick soll den schnellen Angreifer schon im Blick haben.