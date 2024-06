Rom macht Platz für Hummels | Barça-Duo nach Porto?

Hummels statt Smalling

Seit Freitag ist es offiziell, Borussia Dortmund und Mats Hummels gehen getrennte Wege. Das Rennen um den ablösefreien Weltmeister ist also eröffnet. Die heißeste Spur führt dieser Tage in die italienische Hauptstadt. Bei der AS Rom könnte Hummels einen Zweijahresvertrag mit Option unterschreiben, müsste aber auch Gehaltseinbußen hinnehmen.

Dafür würde die Roma dem Abwehr-Routinier an anderer Front entgegenkommen. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass die Giallorossi sich von Innenverteidiger Chris Smalling trennen wollen. Der Engländer, vertraglich bis 2025 gebunden, war zuletzt ohnehin fast gar nicht mehr gefragt. Smallings Weg könnte nach Saudi-Arabien führen, Hummels dann den freigewordenen Kaderplatz einnehmen. Die Bemühungen sind angeschoben.

Der FC Porto könnte sich gleich doppelt beim FC Barcelona bedienen. 40-Millionen-Stürmer Vitor Roque ist Kandidat für eine Leihe. Auf der Wunschliste steht aber auch Barças Innenverteidiger-Juwel Mikayil Faye. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge wurde bereits über einen möglichen Wechsel nach Portugal verhandelt.

15 Millionen Euro Ablöse stehen für den Linksfuß im Raum. Sollte Faye sich Porto anschließen, will sich Barça eine Rückkaufoption und eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Zum Debüt bei den Profis reichte es in Barcelona nicht, vom Potenzial des Senegalesen (ein A-Länderspiel) ist man in Katalonien grundsätzlich aber überzeugt.