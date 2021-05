Wie weit ist Frankfurt mit Terzic?

In den vergangenen Tagen hat sich Edin Terzic als Favorit auf das Traineramt bei Eintracht Frankfurt herauskristallisiert. Mit einem starken Schlussspurt hat der 38-Jährige nicht nur Borussia Dortmund zu einer letztlich erfolgreichen Saison verholfen, sondern auch anderswo Begehrlichkeiten geweckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die SGE inzwischen voll auf die Karte Terzic setzt, bestätigen nun auch ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘. Der neue Sportvorstand Markus Krösche wolle den gebürtigen Mendener „unbedingt als Nachfolger von Adi Hütter an den Main locken“. So weit, so eindeutig. Nur das aktuelle Verhandlungsstadium ist offenbar noch nicht so ganz klar.

Denn während ‚Sky‘ am Wochenende bereits von finalen Gesprächen berichtete, sehen ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ noch keinen derartigen Fortschritt. Demnach ist der Terzic-Poker gerade erst „eröffnet“, die Verhandlungen sollen in dieser Woche beginnen. Gut möglich, dass bislang erst Vorgespräche liefen, ohne dass Terzic selbst daran beteiligt war – schließlich hatte der Coach mit dem BVB noch Saisonziele zu erreichen.

BVB wartet auf „Topangebot“

Ohnehin wird sich die Eintracht dann noch mit Terzics Arbeitgeber arrangieren müssen, der nach den Worten von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ein „Topangebot“ erwartet. Nach der langfristigen Verlängerung des Übungsleiters wird dieses umso höher ausfallen müssen. Es bahnt sich der nächste Bundesliga-Trainerwechsel an, der eine stolze Ablöse erfordert.