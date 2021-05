Watzke: „Terzic hat langfristig verlängert“

Hans-Joachim Watzke hat sich im Anschluss an den DFB-Pokalsieg über RB Leipzig (4:1) zur Zukunft von Edin Terzic geäußert. „Edin hat den Schlüssel in der Hand. Er hat vor ein paar Wochen bei uns den Vertrag langfristig verlängert mit der klaren Erkenntnis, wie es weitergeht“, so Borussia Dortmunds Geschäftsführer in der ‚ARD‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Watzke schob aber auch hinterher: „Wenn er was anderes machen will, dann reden wir mit ihm.“ Hintergrund: Der BVB-Interimstrainer weckt ligaweit Interesse, soll ein Thema in Leverkusen, Bremen und Frankfurt sein. Bleibt Terzic in Dortmund, rückt er zur neuen Saison wieder ins zweite Glied und arbeitet als Co-Trainer unter Marco Rose.

Watzke sagt: „Wir sind von Marco total überzeugt und das war mit Edin immer sehr transparent abgesprochen, da gibt es überhaupt keine Probleme.“ Terzic habe „die Mannschaft im Dezember übernommen – die war halbtot – und er hat sie wirklich zum Leben erweckt. Das ist eine riesen Leistung für ihn auf seiner ersten Trainerstation.“