Dortmund gegen Milan mit Nullnummer | Zwei Top-Noten für den BVB

Im ausverkauften Signal-Iduna-Park empfing Borussia Dortmund den AC Mailand. Von Beginn an entwickelte sich eine sehr zerfahrene Partie. Topchancen gab es nach der ersten Viertelstunde keine, den beiden Teams mangelte es jeweils an der nötigen Durchschlagskraft im letzten Drittel. Ein Weitschuss von Donyell Malen aus halblinker Position in der 27. Spielminute markierte die erste echte Tormöglichkeit für den BVB, der Ball flog knapp am langen Pfosten vorbei.

Niclas Füllkrug (31.) legte aus ähnlicher Position wenig später nach. In dieser Szene musste erstmals Milan-Keeper Mike Maignan eingreifen. Ansonsten wurde das Spiel immer häufiger von Fouls unterbrochen, ein attraktiver Spielfluss kam so nur über kurze Phasen zustande. Für ein Raunen sorgte Julian Brandt (36.) mit einem sehenswerten Fallrückzieher über das Tor. Fast im direkten Gegenzug hatte dann Olivier Giroud (37.) das 1:0 für Milan auf dem Schlappen. Es ging aber ohne Tor in die Pause.



Wenig Chancen, kein Ertrag

Durchgang zwei startete so wie der erste. Keiner konnte sich große Vorteile erkämpfen, wirklich gefährlich kam kein Team vor das gegnerische Tor. Beide Defensivreihen waren darum bemüht, keine Fehler zu machen. Erst in 54. Minute hätte Christian Pulisic gegen seine alte Mannschaft treffen können, der US-Amerikaner zielte aus kurzer Distanz aber direkt auf Gregor Kobel, der gar nicht anders konnte, als den Ball zu parieren.

Insbesondere Fikayo Tomori erwischte eine starke Partie und machte Füllkrug das Leben schwer. Der eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens drang eine Viertelstunde vor Ende über links in den Strafraum ein, sein Dribbling schloss er mit einem Schuss ab, der knapp über die Latte ging. Theo Hernández per Kopf (83.), Samuel Chukwueze (85.) und Tijani Reijnders (86.) hätten allesamt den Lucky Punch setzen können, allerdings fehlte den Milan-Akteuren das Quäntchen Glück im Abschluss.

