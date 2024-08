BVB: Sabitzer lobt Veränderungen unter Sahin

Marcel Sabitzer ist zuversichtlich, dass Borussia Dortmund unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin eine erfolgreiche Saison bestreitet. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ spricht der Mittelfeldspieler über die Eindrücke der Saisonvorbereitung und den neuen Mitspieler Pascal Groß (33): „Ich glaube schon, dass ein Neustart mit Nuri Sahin hilfreich ist. Er fordert viel und hat eine klare Idee. Wir sind alle motiviert, wir blicken sehr positiv in die neue Saison und haben einen guten Kader. Wir streben nach dem Maximalen, und das muss auch unser Anspruch sein.“

Seinen eigenen Stammplatz sieht der 30-Jährige auch durch die Ankunft von Groß nicht gefährdet: „Ich kannte ihn natürlich schon aus seiner Zeit in Ingolstadt, wo er sehr auffällig gespielt hat. In England hat er auch einen sehr guten Job gemacht. Ich bin sehr flexibel und kann nahezu alle Positionen von Sechs bis Offensive spielen. Das Wichtigste ist, dass ich mich mit dem Fußball identifizieren kann. Der passt, und deshalb bin ich offen für alle Positionen. Wenn ein Trainer mir vertraut, weiß er, was er von mir bekommen kann, dann werde ihn nicht enttäuschen. Mit Nuri am Steuer ist das Vertrauen auf jeden Fall da.“