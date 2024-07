SC Freiburg: Siquet in die Königsklasse?

Für Hugo Siquet (22) eröffnet sich anscheinend eine lukrative Option. Laut Sacha Tavolieri beobachtet der FC Brügge die Situation rund um den belgischen Rechtsverteidiger ganz genau. Mit der Spielseite sei sogar bereits Kontakt aufgenommen worden, mit dem Hintergrund, einen Transfer zu besprechen.

Siquet ist vertraglich noch bis 2026 an den SC Freiburg gebunden. Unklar bleibt, ob der belgische Meister eine Leihe oder einen festen Transfer anstrebt. Schon die abgelaufene Spielzeit kam der Nationalspieler (ein Länderspieler) in seiner Heimat bei Cercle Brügge zum Einsatz. Mit dem FC Brügge würde er künftig sogar in der Champions League an den Start gehen.