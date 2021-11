Union: Behrens positiv getestet

Kevin Behrens muss eine Zwangspause einlegen. Wie Union Berlin verkündet, wurde der 30-jährige Stürmer positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich zurzeit in häuslicher Quarantäne. Die Testergebnisse des Rests der Mannschaft fielen negativ aus.

Behrens war im Sommer vom SV Sandhausen zu Union gewechselt. Bei den Berlinern kommt er nur in den Pokalwettbewerben zu Startelfeinsätzen, in der Bundesliga fungiert er als Joker. Unterm Strich stand er in bislang 16 Pflichtspielen auf dem Platz. Fünf Tore und vier Vorlagen stehen zu Buche.