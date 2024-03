Werder-Drama beendet: Borré unterschreibt in Brasilien

Rafael Borré wird Werder Bremen in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Der ursprünglich für den Sommer vereinbarte Wechsel des Stürmers zu Internacional Porto Alegre wird mit sofortiger Wirkung vollzogen. Eintracht Frankfurt kassiert insgesamt sechs bis sieben Millionen Euro für den Transfer. Dem Vernehmen nach fließt ein Ablöse-Anteil in Höhe von 300.000 Euro nach Bremen. An der Weser besaß Borré eigentlich noch einen bis zum Saisonende gültigen Leihvertrag.

Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt Borré bis 2028. Damit verlässt der 28-Jährige die Grün-Weißen nach nur einem halben Jahr. Vier Tore gelangen dem Kolumbianer dabei in 19 Bundesligaspielen.

Nach Frankfurt war Borré 2021 ablösefrei von River Plate gekommen. In 92 Pflichtspielen am Main gelangen dem Ex-Profi von Atlético Madrid 27 Torbeteiligungen. Mit den Adlern gewann er 2022 die Europa League und schoss sowohl den Ausgleichstreffer als auch den entscheidenden Elfmeter im Finale, nun geht es zurück nach Südamerika. Bei Internacional trifft Borré auf seinen Ex-Eintracht-Sturmpartner Lucas Alario.