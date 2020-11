Feyenoord verlängert mit Sinisterra

Feyenoord Rotterdam setzt auch zukünftig auf Offensivspieler Luis Sinisterra (21). Wie der Eredivisie-Klub offiziell mitteilt, hat man den bis 2021 laufenden Vertrag per Option um zwei weitere Jahre verlängert. In der vergangenen Spielzeit war der kolumbianische Linksaußen mit 15 Torbeteiligungen in 32 Pflichtspielen einer der sportlich wertvollsten Akteure des Klubs.

Seit Ende der vergangenen Saison fällt Sinisterra jedoch mit einer Knieverletzung aus und arbeitet nach wie vor an seiner Fitness. Sportchef Frank Arnesen ist dennoch vom Offensivspieler überzeugt: „Es war ein langer Weg der Genesung für Luis, der sich nun, zum Glück für ihn und für uns, dem Ende nähert. Indem wir die Option in seinem Vertrag aktivieren, wollen wir ihm unser Vertrauen aussprechen und ihn belohnen.“