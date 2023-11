FC Genua: England-Trio will Dragusin

Das Interesse an Radu Dragusin vom FC Genua wächst und wächst. Wie ‚Tuttomercatoweb‘ berichtet, buhlen gleich drei Premier League-Klubs am Verteidiger des italienischen Erstligisten. So sollen bereits Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und Newcastle United ihr Interesse für den 21-jährigen Rumänen hinterlegt haben.

Dragusin steht in Genua noch bis 2027 unter Vertrag. Eine Vertragsverlängerung bis 2028 inklusive Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro steht im Raum. Auch wenn diesbezüglich bald Nägel mit Köpfen gemacht werden sollte, wäre ein Wechsel im Sommer aufgrund der Klausel nicht obsolet. Und die englischen Vereine dürften durchaus in der Lage sein, die festgeschriebene Ablösesumme des 1,91 Meter großen Innenverteidigers zu bedienen.