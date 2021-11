Aue: Sieben Monate Sperre für Fandrich

Der DFB hat Erzgebirge Aues Clemens Fandrich wegen einer Tätlichkeit mit einer siebenmonatigen Sperre belegt. In der Partie gegen den FC Ingolstadt (1:0) soll der 30-jährige Mittelfeldspieler den Schiedsrichter-Assistenten Roman Potemkin bespuckt haben. Fandrich bestreitet dies, Aue will zudem in Berufung gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hans Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, begründet: „ Die Tätlichkeit gegen Schiedsrichter oder deren Assistenten sieht einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zwei Jahren vor. Bei der Bemessung der Sperre hat das Gericht zugunsten des Spielers Fandrich sein untadeliges Verhalten in zwölf Jahren Profifußball berücksichtigt. Andererseits ist ein Spucken in das Gesicht des Schiedsrichter-Assistenten ein so schwerwiegender Vorgang, dass auch eine höhere Strafe denkbar gewesen wäre.“