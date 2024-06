ManCity: Entscheidung bei Ortega gefallen

Stefan Ortega bleibt Manchester City erhalten. Wie ‚Sky‘ vermeldet, ist sich der Schlussmann mit seinem Arbeitgeber über eine Vertragsverlängerung einig geworden. Das neue Arbeitspapier soll bis 2026 datiert sein.

Der 31-Jährige kam in der abgelaufenen Saison in 20 Pflichtspielen für die Skyblues zum Einsatz. Ortega macht sich Hoffnungen, dass er in der nächsten Saison Stammkeeper bei City sein wird. Konkurrent Ederson steht in Saudi-Arabien auf dem Wunschzettel.

Update (11:19 Uhr): Mittlerweile hat ManCity die Vertragsverlängerung mit Ortega bestätigt.