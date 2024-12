Osimhen hat ein Wunschziel

Victor Osimhen würde in der kommenden Saison offenbar gerne wieder in Italien spielen. ‚Il Mattino‘ berichtet, dass sich der aktuell von der SSC Neapel an Galatasaray verliehene Mittelstürmer einen Sommertransfer zu Juventus Turin wünscht.

Osimhen steht noch bis 2026 in Neapel unter Vertrag und besitzt eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer landete er nach einigen geplatzten Wechseln etwas notgedrungen in Istanbul. Dort trifft Osimhen regelmäßig (zwölf Spiele, neun Tore). Paris St. Germain würde den 25-jährigen Nigerianer dem Vernehmen nach gerne schon im Januar an Bord holen. Osimhen selbst will aber die Saison bei Gala beenden.