Ablösefrei: Zwei weitere Optionen für Matip

Auf der Suche nach einem neuen Arbeitegeber tun sich für Joel Matip nach West Ham United zwei weitere Optionen auf. Laut dem ‚Mirror‘ haben der FC Fulham und der AFC Bournemouth die Fühler nach dem 33-jährigen Innenverteidiger ausgestreckt. Matip ist nach dem Vertragsende beim FC Liverpool Ende Juni ablösefrei zu haben.

Für die Reds stand der gebürtige Bochumer, der aus der Jugend von Schalke 04 stammt, in 201 Pflichtspielen auf dem Rasen. An Matip war im Juli auch Bayer 04 Leverkusen dran, das Interesse mündete allerdings nicht in einer Verpflichtung.