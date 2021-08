Milan verpflichtet Bakayoko

Die Rückkehr von Tiemoué Bakayoko zum AC Mailand ist perfekt. Wie der FC Chelsea offiziell bekanntgibt, wechselt der defensive Mittelfeldspieler leihweise für zwei Jahre in die italienische Modestadt. Milan sichert sich zudem eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bakayoko war 2017 für 40 Millionen Euro von der AS Monaco nach London gewechselt. In seiner ersten Saison bei den Blues zählte der Franzose zu den Stammspielern, war jedoch danach nicht mehr gefragt. Nun wird der 27-Jährige bereits das vierte Mal in Folge verliehen.