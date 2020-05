Premier League: Zwei weitere Corona-Fälle

Die zweite Corona-Testreihe in der englischen Premier League hat weitere Infektionen bestätigt. Wie die englische Eliteliga per Pressemeldung offiziell bestätigt, wurden zwei Spieler oder Mitarbeiter von verschiedenen Klubs positiv auf den Erreger getestet. Die Abstriche wurden am zurückliegenden Dienstag, Donnerstag und Freitag durchgeführt.

Zuvor wurden bereits in der ersten Testrunde sechs Spieler beziehungsweise Mitarbeiter der Klubs positiv getestet. Die zwei Neuinfizierten müssen sich nun genau wie die sechs Personen zuvor für sieben Tage in häusliche Quarantäne begeben.