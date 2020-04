Juve hofft auf Spielertausch mit Barça

Juventus Turin sucht einen Weg, Mittelfeldspieler Arthur (23) ins Piemont zu locken. Wie der katalanische Radiosender ‚RAC1‘ vermeldet, laufen Gespräche mit dem FC Barcelona. Juve stelle dabei einen Tausch mit Miralem Pjanic (30) in Aussicht. Der 92-fache Nationalspieler für Bosnien-Herzegowina wird seit Jahren mit einem Wechsel ins Camp Nou in Verbindung gebracht.

Neben Juve zeigen auch Inter Mailand und Tottenham Hotspur Interesse an Arthur. Der Brasilianer sieht seine Zukunft jedoch in Katalonien. Zuletzt sagte er: „​​Ich bin sowohl in der Mannschaft als auch in der Stadt sehr glücklich und sehe mich noch viele Jahre in den Blaugrana-Farben.“