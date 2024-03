Southgate reagiert auf United-Gerücht

Gareth Southgate will von der Rolle als Nachfolger von Manchester United-Coach Erik ten Hag nichts wissen. Auf der gestrigen Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft kommentierte der 53-Jährige die Spekulationen: „Aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge. Erstens: Ich bin der englische Nationaltrainer. Ich habe nur eine Aufgabe: zu versuchen, die Europameisterschaft zu gewinnen. Die zweite Sache ist, dass Manchester United einen Trainer hat und ich denke, es ist völlig respektlos darüber zu sprechen, wenn dieser noch im Amt ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Southgate wird in den anstehenden Freundschaftsspielen am heutigen Samstag gegen Brasilien (20 Uhr) sowie gegen Belgien (26. März) wahrscheinlich auf Top-Stürmer Harry Kane verletzungsbedingt verzichten müssen. Der Vize-Europameister von 2021 befindet sich trotzdem in guter Verfassung. Die bislang letzte Niederlage der Three Lions liegt lange zurück. Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2022 unterlag man 1:2 gegen Frankreich.