Morgen Debüt: Was Guirassy dem BVB geben kann

Zwischenzeitlich stand der Transfer von Serhou Guirassy auf der Kippe. Borussia Dortmund wollte erst ganz genau wissen, wann der Stürmer nach seiner Knieverletzung wieder einsatzbereit sein würde. Nun ist klar: Am Freitagabend (20:30 Uhr) bei der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Heidenheim soll Guirassy sein BVB-Debüt geben.

Trainer Nuri Sahin kündigte auf der gestrigen Pressekonferenz an: „Serhou sollte dabei sein. Er macht einen hervorragenden Eindruck. Da ist keine Handbremse im Training. Der Kopf spielt keine Rolle. Er verhält sich, wie sich ein Topspieler verhalten muss.“ Ob der 28-jährige Guineer bereits von Beginn an spielt, ließ Sahin offen.

Dortmunds letzter Mittelstürmer

Klar ist aber: Schon kurzfristig ist Guirassy als Stammkraft im Sturmzentrum fest eingeplant. Die übrigen Mittelstürmer im Kader – Niclas Füllkrug (31/West Ham United), Youssoufa Moukoko (19/OGC Nizza) und Sébastien Haller (30/CD Léganes) – gab der BVB allesamt in diesem Sommer ab.

Und auch daran krankte an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen das Offensivspiel des Champions League-Finalisten. Gegen Eintracht Frankfurt (1:0) spielte Karim Adeyemi ganz vorne, gegen Werder Bremen Maximilian Beier. Beide enttäuschten komplett – sind als Spielertypen aber auch nicht gemacht für die Neun im Dortmunder Spiel.

Guirassy verspricht Tore

Mit Guirassy steht nun einer der besten seiner Zunft wieder zur Verfügung. Mit dem Guineer bekommt Dortmund einen klaren Zielspieler, der in allererster Linie mit seiner Abschlussqualität für Tore sorgen soll. 28 Treffer in 28 Spielen waren es in der vergangenen Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart.

Guirassy traf aus nahezu allen Lagen: Aus der Distanz, per Abstauber, per Kopf, mit recht wie mit links. Er ist spezialisiert darauf, den Ball im Tor unterzubringen. Doch ist er nicht darauf beschränkt.

Guirassy ist auch kombinationsstark

Denn der Rechtsfuß hat sich auch als Wandspieler enorm entwickelt. In der vergangenen Saison gehörte er statistisch zu den spielfreudigsten und passsichersten Angreifern Europas, nutze seinen 1,87 Meter großen Körper auch immer wieder, um Bälle festzumachen und Gegenspieler auf Distanz zu halten.

Dazu sei aber gesagt: Die gesamte Maschinerie beim VfB lief auch nahezu perfekt, wovon der BVB mit dem neuen Ansatz von Sahin noch weit entfernt ist. Ein fitter Guirassy kann, soll und muss nun ein ganz entscheidendes Puzzleteil auf dem Weg zu mehr Schwung im BVB-Offensivspiel werden.